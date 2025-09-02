Bakının bu ərazilərində yeni qazanxanalar tikilir - FOTO

14:30 2 Sentyabr 2025
Gülbəniz Hüseynli
"2024-cü ildə ilkin mərhələdə yarasız vəziyyətdə olan 4 ədəd qazanxana tamamilə sökülərək müasir avadanlıqlar quraşdırılmaqla modernləşdirilmiş, zirzəmidə yerləşən 1 ədəd qazanxana zirzəmidən çıxarılaraq yenidən qurulub".

Bu fikirləri Metbuat.az-a açıqlamasında "Azəristiliktəchizat" ASC-nin mətbuat katibi Elvin Basqallı deyib. Müsahibimiz qeyd edib ki, hazırda daha 7 ədəd köhnə tipli qazanxananın tikintisinə başlanılıb:

"Bildirək ki, Nərimanov rayonu A.Nemətulla küçəsi 63 ünvanda 92 saylı, A.Heydərov küçəsi 24 ünvanda 86 saylı, Nizami rayonu T.Abbasov küçəsi 65 ünvanda 515 saylı, Babək prospekti 99 ünvanda 539 saylı, Yasamal rayonu N.Nərimanov prospekti 55 ünvanda 140 saylı, Pirallahı rayonu 40-cı məhəllə ünvanında 533 saylı və Səbail rayonu Badamdar qəsəbəsi Gənclər küçəsi 3 ünvanında 504 saylı qazanxanaların yenidən qurulması və modernizasiyası işlərinə başlanılıb. Layihə çərçivəsində bu qazanxanaların tam olaraq sökülməsi, layihəyə uyğun olaraq yeni binaların tikilməsi və ən müasir avadanlıqlar quraşdırılmaqla modernləşdiriməsi işləri icra ediləcəkdir".

ASC rəsmisi onu da bildirib ki, yeni qazanxanaların 15 noyabr istilik mövsümünə istismara verilməsi nəzərdə tutulur.

Metbuat.az

