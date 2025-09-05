Türkiyə nəhəngi dünya ulduzunu istəyir

"Beşiktaş" “Əl Nəsr”in futbolçusu Sadio Maneni transfer etmək üçün hərəkətə keçib.
Metbuat.az xəbər verir ki, Sadio Manenin 3 mövsüm çıxış etdiyi Səudiyyə Ərəbistanı yığmasından ayrılmaq qərarına gəldiyi bildirilir. Türkiyənin “Sabah” qəzetinin məlumatına görə, digər ölkələrdə transfer pəncərəsi bağlandığı üçün Avropaya qayıtmaq istəyən seneqallı ulduzun potensial olaraq “Beşiktaş”da oynaya biləcəyi bildirilir.
Qeyd edək ki, Sadio Mane bu mövsüm "Əl Nassr"ın heyətində iki matçda 1 qol vurub və 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Sadio Manenin "Əl Nəsr"lə müqaviləsi mövsümün sonunda başa çatır. Ulduz futbolçunun hazırda transfer dəyəri 8 milyon avrodur.