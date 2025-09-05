Məşhur məşqçi "Fənərbaxça"da işləmək istəyir

“Fənərbaxça” klubu yerli məşqçi ilə çalışmalıdır.
Metbuat.az xəbər verir ki, “Fənərbaxça”nın keçmiş futbolçusu, hazırda şərhçilik edən Rıdvan Dilmen belə açıqlama verib. “Fənərbaxça”nın nüfuzlu futbolçularından olan Rıdvan Dilmen bildirib ki, o, məşqçilik fəaliyyəti ilə bağlı Aykut Kocamanla danışdığını ifadə edib. Onun sözlərinə görə, Aykut Kocaman təklif olacağı təqdirdə qəbul edəcəyini ifadə edib. Aykut Kocaman söhbət zaman Rıdvan Dilmenə “Həmişə “Fənərbaxça”ya borcluyuq” deyə bildirib. Rıdvan Dilmen bildirilib ki, İsmail Kartal da təklif olacağı təqdirdə Fənərbaxça”da məşqçilik etməyə razılıq verəcəyini ifadə edib.
Qeyd edək ki, Rıdvan Dilmen “Fənərbaxça”da Aykut Kocaman və İsmail Kartalla birgə oynayıb.