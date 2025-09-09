İlham Əliyev iclas iştirakçılarına müraciət ünvanladı

İlham Əliyev iclas iştirakçılarına müraciət ünvanladı
09:28 9 Sentyabr 2025
150 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzi (BMTM) və Şanxay Beynəlxalq Araşdırmalar İnstitutunun (SIIS) birgə təşkilatçılığı ilə “İnkişaf və Təhlükəsizliyin Rezonansı: AQEM-in institusional transformasiyasında regional əməkdaşlıq və idarəetmə” mövzusunda ikigünlük forum öz işinə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, əvvəlcə foruma həsr olunan videoçarx nümayiş etdirilib.

Daha sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin tədbir iştirakçılarına müraciəti səsləndirilib.

Müraciəti Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Fərid Şəfiyev oxuyub.

Forumun birinci günündə “İnkişaf vasitəsilə təhlükəsizliyin təşviqi – Asiya təhlükəsizlik idarəçiliyinə yeni yanaşmaların tədqiqi”, “Yaşıl və rəqəmsal transformasiya dövründə təchizat zənciri üzrə əməkdaşlıq”, “Avrasiya bağlantılarının gücləndirilməsi: Bir Kəmər, Bir Yol təşəbbüsü (BRI), Orta Dəhliz, Beynəlxalq Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizi (INSTC) və digər layihələr” mövzuları ətrafında müzakirələr aparılacaq.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

8-ci sinif şagirdi vəfat etdi -

8-ci sinif şagirdi vəfat etdi -FOTO

09 Sentyabr 2025 10:42
Bu gün Ruben Vardanyanın məhkəməsi davam edəcək

Bu gün Ruben Vardanyanın məhkəməsi davam edəcək

09 Sentyabr 2025 10:34
Pensiya alanların nəzərinə

Pensiya alanların nəzərinə

09 Sentyabr 2025 10:10
Boş qalan yerlərə qəbul olunanların qeydiyyatı başlayır

Boş qalan yerlərə qəbul olunanların qeydiyyatı başlayır

09 Sentyabr 2025 09:38
Nazim Bəykişiyev vəfat etdi -

Nazim Bəykişiyev vəfat etdi - FOTO

08 Sentyabr 2025 23:45
Bakıda kirayə mənzillər buna görə bahalaşır -

Bakıda kirayə mənzillər buna görə bahalaşır - İqtisadçı

08 Sentyabr 2025 23:18
Sosial şəbəkələrdə təhlükəsizlik problemləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

"COP29-un uğurlu nəticələri “Bakı sıçrayışı” kimi tarixə düşüb" -

09 Sentyabr 2025 10:53

8-ci sinif şagirdi vəfat etdi -

09 Sentyabr 2025 10:42

Bu gün Ruben Vardanyanın məhkəməsi davam edəcək

09 Sentyabr 2025 10:34

"Azərbaycan Avrasiyada ən mühüm nəqliyyat-logistika qovşaqlarından birinə çevrilir" -

09 Sentyabr 2025 10:21

"Brent" nefti bahalaşdı

09 Sentyabr 2025 09:54

"Real" və "Barselona" ulduz futbolçu üçün savaşır

09 Sentyabr 2025 09:43

Boş qalan yerlərə qəbul olunanların qeydiyyatı başlayır

09 Sentyabr 2025 09:38

İlham Əliyev iclas iştirakçılarına müraciət ünvanladı

09 Sentyabr 2025 09:28

Azərbaycan millisi bu gün Ukrayna ilə qarşılaşacaq

09 Sentyabr 2025 09:12

Putin Gerasimovu təltif etdi

09 Sentyabr 2025 08:25