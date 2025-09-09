Evdən 9500 manat oğurlandı

Evdən 9500 manat oğurlandı
13:28 9 Sentyabr 2025
166 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Paytaxtın Nərimanov rayonunda yerləşən evlərin birindən oğurluq edilib.

Bu barədə Metbuat.az-a DİN-in mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, zərərçəkən şəxs yaşadığı mənzildən 9500 manatın naməlum şəraitdə talanması barədə polisə məlumat verib.

Polis əməkdaşlarının həyata keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 40 yaşlı G.Xəziyeva müəyyən olunaraq saxlanılıb.

Daha bir oğurluq hadisəsi isə paytaxtın Nizami rayonunda qeydə alınıb. Rayon ərazisində yerləşən qazanxanaların birindən 500 manat dəyərində əlvan metal qurğuları oğurlamaqda şübhəli bilinən 29 yaşlı R.Nəsibli, 25 yaşlı İ.Əhmədov, həmyaşıdı Y.Ağayev və 20 yaşlı A.Əliyev polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən edilərək saxlanılıblar.

Faktlarla bağlı araşdırma aparılır.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Onların xidmət və yaşayış yeri barədə məlumat verilməyəcək

Onların xidmət və yaşayış yeri barədə məlumat verilməyəcək

09 Sentyabr 2025 15:18
Xankəndiyə buraxılmadı, postun suyunu kəsdi

Xankəndiyə buraxılmadı, postun suyunu kəsdi

09 Sentyabr 2025 14:56
Qonşular arasında insident -

Qonşular arasında insident -Xəsarət alan var

09 Sentyabr 2025 14:54
Manaf Ağayevin oğluna yüksək vəzifə verildi -

Manaf Ağayevin oğluna yüksək vəzifə verildi - FOTO

09 Sentyabr 2025 14:26
Nazir Piriyevi vəzifəsindən azad etdi -

Nazir Piriyevi vəzifəsindən azad etdi - FOTO

09 Sentyabr 2025 14:23
Sentyabrın 10-da qaz kəsiləcək -

Sentyabrın 10-da qaz kəsiləcək -Bu ərazilərdə

09 Sentyabr 2025 14:11
Sosial şəbəkələrdə təhlükəsizlik problemləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Onların xidmət və yaşayış yeri barədə məlumat verilməyəcək

09 Sentyabr 2025 15:18

Xankəndiyə buraxılmadı, postun suyunu kəsdi

09 Sentyabr 2025 14:56

Qonşular arasında insident -

09 Sentyabr 2025 14:54

Nepalın baş naziri istefa verdi

09 Sentyabr 2025 14:42

Manaf Ağayevin oğluna yüksək vəzifə verildi -

09 Sentyabr 2025 14:26

Nazir Piriyevi vəzifəsindən azad etdi -

09 Sentyabr 2025 14:23

"Qalatasaray" açıqlama yaydı

09 Sentyabr 2025 14:21

Sentyabrın 10-da qaz kəsiləcək -

09 Sentyabr 2025 14:11

Bu şəxslər cərimələnəcəklər

09 Sentyabr 2025 13:53

Xaricdəki soydaşlarımız üçün Azərbaycan dili dərslərinə start verilir

09 Sentyabr 2025 13:51