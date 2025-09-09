Qonşular arasında insident - Xəsarət alan var

Lənkəranın Türkəkəran kəndində qonşular arasında mübahisə davaya çevrilib.
Metbuat.az xəbər verir ki, 1974-cü il təvəllüdlü kənd sakini Mələk Nəsirova həmkəndlisi Nərminə Əliyevanın hücumuna məruz qalıb.
Baş və üz nahiyəsindən xəsarət alan qadın xəstəxanaya yerləşdirilib. Nərminə Əliyeva isə qarşı tərəfin ona hücum etdiyini iddia edib. Məlumata görə, M.Nəsirova birinci qrup əlildir, anadangəlmə lal və kardır.
Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat xidmətindən bildirilib ki, tərəflərin qarşılıqlı müraciəti əsasında Lənkəran Şəhər Rayon Polis Şöbəsində araşdırma aparılır. Ekspertiza və təhqiqatdan sonra məsələyə hüquqi qiymət veriləcək.