Hesablama Palatası bu qurumda nöqsanlar aşkarladı

Hesablama Palatası bu qurumda nöqsanlar aşkarladı
17:13 9 Sentyabr 2025
162 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Hesablama Palatası Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tabeliyində Naxçıvan Avtomobil Nəqliyyatı Agentliyində nöqsanlar aşkarlayıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Palatadan bildirilib. Belə ki, Palata Naxçıvan Avtomobil Nəqliyyatı Agentliyində kənar dövlət maliyyə nəzarəti tədbiri keçirib. Tədbirin məqsədi 2023-2024-cü illər üzrə Agentlik üzrə dövlət vəsaitlərinin, həmçinin digər dövlət əmlakının istifadə və idarə olunmasının hüquqi aktlara uyğunluğuna dair yetərli, müvafiq audit sübutları toplayaraq mövcud vəziyyətin müəyyən edilməsi olub.

Tədbirin nəticələrinə əsasən müəyyən edilib ki, Agentlik üzrə 2023-cü ildə təsdiqlənmiş smetanın cəmi 43,32%-i icra olunub, amma 2024-cü il üçün əvvəlki faktiki icradan 35% artıq proqnoz hazırlanıb. 2024-cü ildə faktiki xərclər artım əvəzinə əvvəlki ildən 4,35% az olub. Bu, planlamada ciddi uyğunsuzluqların olduğunu göstərir. İki avtobusun metal qırıntısı kimi satılmasından gələn 2220 manatın böyük hissəsi qurumun hesabına daxil olmayıb. “Taksi” avtomobilinin sökülmüş dəmir konstruksiyası cəmi 160 manata satılıb. Əmək stajının yanlış hesablanması nəticəsində işçilərə 9513 manat artıq vəsait ödənilib. 14 noyabr 2024-dən sonra hüquqi qüvvəsini itirmiş qərarlara baxmayaraq, işçilərə ümumilikdə 26 890 manat əməkhaqqı və 21 735 manat əlavələr ödənilib. Bu ödənişlərin heç bir hüquqi əsası olmayıb. “Daxili audit və mühasibatlıq xidməti” üzrə 4300 manatlıq müqavilə bağlanıb, amma xidmətlərin heç biri icra edilməyib. Sonradan təqdim edilən arayış qeyri-peşəkar hazırlanıb və hətta 2018-ci ildən qüvvədən düşmüş standartlara istinad olunub. Elektrobuslar üçün alınmış 8 ədəd charger aparatının 5-i istifadəsiz qalıb. Zəmanət müddəti bitdiyi üçün avadanlıqlar istismara verildikdə təchizatçı məsuliyyət daşımayacaq. Halbuki anbarda istifadəsiz chargerlər olduğu halda, əlavə 10 ədəd yeni charger də satın alınıb. 2023–2024-cü illərdə icarədən ümumilikdə 1,48 milyon manat daxil olub. Amma daşınmaz əmlakdan gələn vəsaitlərin dövlət büdcəsinə köçürülməli olan hissəsi – 26 227 manat dövlətə çatdırılmayıb. İcarəyə verilmiş 18 avtobus üçün 20 088 manatlıq ehtiyat hissələri Agentliyin anbarından silinərək icarəçilərə ödənişsiz verilib. İcarəyə verilən obyektlərin kommunal xərcləri 3192 manat Agentliyin hesabına yazılıb.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Küləkli hava ilə bağlı xəbərdarlıq edildi

Küləkli hava ilə bağlı xəbərdarlıq edildi

09 Sentyabr 2025 17:53
Zəngilanda transformator binası tikiləcək

Zəngilanda transformator binası tikiləcək

09 Sentyabr 2025 17:43
Üzgüçülük Federasiyasında yeni təyinat

Üzgüçülük Federasiyasında yeni təyinat

09 Sentyabr 2025 17:28
Cari ildə bu şəhər və rayonlar qazlaşdırılacaq

Cari ildə bu şəhər və rayonlar qazlaşdırılacaq

09 Sentyabr 2025 17:11
Avtolizinq, yoxsa kredit -

Avtolizinq, yoxsa kredit - Hansı sərfəlidir?

09 Sentyabr 2025 17:04
Liman şəhərinin Baş planı təsdiq edildi

Liman şəhərinin Baş planı təsdiq edildi

09 Sentyabr 2025 17:00
Sosial şəbəkələrdə təhlükəsizlik problemləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Azərbaycan-Ukrayna matçının start heyətləri açıqlandı

09 Sentyabr 2025 19:17

İsrail ordusu Qətəri bombaladı

09 Sentyabr 2025 19:12

​“Barselona” türk ulduzu istəyir

09 Sentyabr 2025 19:05

"Fənərbaxça"nın istədiyi Zidanın qərarı bilindi

09 Sentyabr 2025 18:12

Zəngilanda transformator binası tikiləcək

09 Sentyabr 2025 17:43

Üzgüçülük Federasiyasında yeni təyinat

09 Sentyabr 2025 17:28

"Real" iki ulduz futbolçuya qapını göstərdi

09 Sentyabr 2025 17:24

Hesablama Palatası bu qurumda nöqsanlar aşkarladı

09 Sentyabr 2025 17:13

Cari ildə bu şəhər və rayonlar qazlaşdırılacaq

09 Sentyabr 2025 17:11

Avtolizinq, yoxsa kredit -

09 Sentyabr 2025 17:04