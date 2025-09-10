"Kəlbəcər" kafesində nöqsanlar aşkarlandı - FOTO

"Kəlbəcər" kafesində nöqsanlar aşkarlandı -
12:32 10 Sentyabr 2025
184 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları Bərdə rayonunun Cəyirli kəndində fəaliyyət göstərən, Rüstəmov Pərviz Qəzənfər oğluna məxsus “Kəlbəcər” kafesində yoxlama keçirib.

Agentliyin İnformasiya təminatı və innovativ həllər şöbəsindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, yoxlama zamanı mətbəxdə divar və tavan səthlərinin təmirsiz olduğu, işçi heyətin gigiyena qaydalarına əməl etmədiyi, emal prosesində istifadə olunan suyun filtrdən keçirilmədiyi, müvafiq təmizlik işlərinin görülmədiyi və digər nöqsanlar aşkarlanıb.

Faktla bağlı sahibkar barəsində inzibati protokol tərtib edilib və icrası məcburi göstərişlər verilib.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Sentyabrın 11-də qaz kəsiləcək -

Sentyabrın 11-də qaz kəsiləcək -Bu ərazilərdə

10 Sentyabr 2025 14:40
Ötən ay hansı məhsullar bahlaşıb?

Ötən ay hansı məhsullar bahlaşıb?

10 Sentyabr 2025 14:28
Faciəvi şəkildə ölən Aygünlə Arifənin fotosu

Faciəvi şəkildə ölən Aygünlə Arifənin fotosu

10 Sentyabr 2025 13:52
Hakimliyə namizədlər üçün test imtahanının vaxtı məlum oldu

Hakimliyə namizədlər üçün test imtahanının vaxtı məlum oldu

10 Sentyabr 2025 13:36
Pərvin Piriyevə vəzifə verildi -

Pərvin Piriyevə vəzifə verildi -FOTO

10 Sentyabr 2025 13:21
Sentyabrın 11-də havanın temperaturu dəyişəcək

Sentyabrın 11-də havanın temperaturu dəyişəcək

10 Sentyabr 2025 13:15
​Sosial şəbəkələrdə məzmun təhlükəsizliyi
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Qubadlının Baş planı təsdiqləndi

10 Sentyabr 2025 14:42

Sentyabrın 11-də qaz kəsiləcək -

10 Sentyabr 2025 14:40

Ötən ay hansı məhsullar bahlaşıb?

10 Sentyabr 2025 14:28

İlham Əliyev açılışda iştirak etdi -

10 Sentyabr 2025 14:25

Bu ölkədə pensiya yaşı artırıldı

10 Sentyabr 2025 14:13

Faciəvi şəkildə ölən Aygünlə Arifənin fotosu

10 Sentyabr 2025 13:52

Hakimliyə namizədlər üçün test imtahanının vaxtı məlum oldu

10 Sentyabr 2025 13:36

Pərvin Piriyevə vəzifə verildi -

10 Sentyabr 2025 13:21

Sentyabrın 11-də havanın temperaturu dəyişəcək

10 Sentyabr 2025 13:15

Armen Qriqoryan Berlinə səfər edəcək

10 Sentyabr 2025 12:57