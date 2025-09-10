Sentyabrın 11-də havanın temperaturu dəyişəcək

Sentyabrın 11-də havanın temperaturu dəyişəcək
13:15 10 Sentyabr 2025
179 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Sentyabrın 11-də gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin axşam bəzi şəhərətrafı ərazilərdə qısamüddətli az yağış yağacağı ehtimal olunur. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 19-23, gündüz 25-28 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 70-80 %, gündüz 60-65 % təşkil edəcək.

Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv və güclü olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qara keçəcəyi, gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacağı ehtimal olunur. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.

Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 27-30, dağlarda gecə 8-13, gündüz 14-17 dərəcə isti olacaq.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Sentyabrın 11-də qaz kəsiləcək -

Sentyabrın 11-də qaz kəsiləcək -Bu ərazilərdə

10 Sentyabr 2025 14:40
Ötən ay hansı məhsullar bahlaşıb?

Ötən ay hansı məhsullar bahlaşıb?

10 Sentyabr 2025 14:28
Faciəvi şəkildə ölən Aygünlə Arifənin fotosu

Faciəvi şəkildə ölən Aygünlə Arifənin fotosu

10 Sentyabr 2025 13:52
Hakimliyə namizədlər üçün test imtahanının vaxtı məlum oldu

Hakimliyə namizədlər üçün test imtahanının vaxtı məlum oldu

10 Sentyabr 2025 13:36
Pərvin Piriyevə vəzifə verildi -

Pərvin Piriyevə vəzifə verildi -FOTO

10 Sentyabr 2025 13:21
Azərbaycanda inflyasiya faizi açıqlandı

Azərbaycanda inflyasiya faizi açıqlandı

10 Sentyabr 2025 12:55
​Sosial şəbəkələrdə məzmun təhlükəsizliyi
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Qubadlının Baş planı təsdiqləndi

10 Sentyabr 2025 14:42

Sentyabrın 11-də qaz kəsiləcək -

10 Sentyabr 2025 14:40

Ötən ay hansı məhsullar bahlaşıb?

10 Sentyabr 2025 14:28

İlham Əliyev açılışda iştirak etdi -

10 Sentyabr 2025 14:25

Bu ölkədə pensiya yaşı artırıldı

10 Sentyabr 2025 14:13

Faciəvi şəkildə ölən Aygünlə Arifənin fotosu

10 Sentyabr 2025 13:52

Hakimliyə namizədlər üçün test imtahanının vaxtı məlum oldu

10 Sentyabr 2025 13:36

Pərvin Piriyevə vəzifə verildi -

10 Sentyabr 2025 13:21

Sentyabrın 11-də havanın temperaturu dəyişəcək

10 Sentyabr 2025 13:15

Armen Qriqoryan Berlinə səfər edəcək

10 Sentyabr 2025 12:57