Sentyabrın 11-də qaz kəsiləcək - Bu ərazilərdə

Sentyabrın 11-də qaz kəsiləcək -
14:40 10 Sentyabr 2025
252 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
Sabah Lənkəran və Astara rayonlarında 6 minə yaxın abonentin qaz təchizatı dayandırılacaq.

Bu barədə Metbuat.az-a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Astara rayonu ərazisində, Pensər kəndindən Kijəbə qəsəbəsinədək uzanan qaz kəmərinin kipliyə yoxlanılması məqsədilə sentyabrən 11-də saat 10:00-dan işlər yekunlaşanadək Vaqo, Lələkəpeştə, Təngərüd, Maşxan kəndlərinin, həmçinin Kijəbə qəsəbəsinin bir hissəsinin qaz təchizatı dayandırılacaq. Qaz təchizatının dayandırılması ümumilikdə 1 695 abonentə təsir edəcək.

Eyni tarixdə və saatda Lənkəran rayonu ərazisində yerləşən Rvo qaz paylayıcı stansiyasında qaz tənzimləyici və sərfölçmə qurğularında aşkar olunmuş qaz sızmalarının aradan qaldırılması ilə əlaqədar olaraq, Qurunba, Şağlaküçə, Bəlləbur, Kərgəlan, Lüvəsər, Darquba, Səbir, Talışlı, Ləj, Haftoni və Xanlıqlı kəndləri daxil olmaqla 11 yaşayış məntəqəsində, təxminən 4 100 abonentin qaz təchizatı müvəqqəti olaraq dayandırılacaq.

10 Sentyabr 2025 17:14
10 Sentyabr 2025 16:55
10 Sentyabr 2025 16:43
10 Sentyabr 2025 16:31
10 Sentyabr 2025 16:20
10 Sentyabr 2025 16:10
