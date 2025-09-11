Əfsanə geri qayıdır - Bu komandanı çalışdıra bilər

Türkiyənin tanınmış məşqçisi Fatih Terim futbola qayıda bilər.
Metbuat.az xəbər verir ki, Çexiya millisi Fatih Terimin xidmətində maraqlıdır. "Haber Global" telekanalının məlumatına görə, Çexiya Futbol Federasiyası millinin baş məşqçisi İvan Haşeklə yolları ayıraraq onun yerinə Fatih Terimi gətirmək istəyir. Bildirilir ki, Çexiyanın Avro-2024-də və DÇ-2026 seçmə mərhələsindəki uğursuz oyunlarından sonra federasiya Haşeki istefaya göndərmək istəyir. Federasiya Fatih Terimdən başqa namizədləri də nəzərdən keçirir.
Qeyd edək ki, Fatih Terimin sonuncu iş yeri Səudiyyə Ərəbistanının "Əş-Şəbab" klubu olub.