Bu yarış gələn il Bakıda keçiriləcək

Bu yarış gələn il Bakıda keçiriləcək
11:55 14 Sentyabr 2025
126 İdman
Mətbuat
A- A+

17 yaşadək güləşçilər arasında dünya çempionatı 2026-cı ildə Bakıda keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qərar Dünya Güləş Birliyinin (UWW) İcraiyyə Komitəsinin iclasında qəbul edilib.

Sofiya (Bolqarıstan), İsgəndəriyyə (Misir), Amman (İordaniya) və Braşovun (Rumıniya) da namizəd olduğu yarışın təşkilatçılığı Bakıya həvalə edilib.

Dünyanın ən güclü yeniyetmə güləşçiləri gələn il 27 iyul - 2 avqustda Milli Gimnastika Arenasında müəyyənləşəcək.

Xatırladaq ki, analoji yarış 2012-ci ildə də Bakıda keçirilib.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Günün futbol qrafiki -

Günün futbol qrafiki -CƏDVƏL

14 Sentyabr 2025 10:01
Günün futbol qrafiki -

Günün futbol qrafiki -CƏDVƏL

14 Sentyabr 2025 10:00
​“Bavariya” “Hamburq”u darmadağın etdi

​“Bavariya” “Hamburq”u darmadağın etdi

14 Sentyabr 2025 00:15
Dünya çempionatı: Azərbaycan güləşçisi finala vəsiqə qazandı

Dünya çempionatı: Azərbaycan güləşçisi finala vəsiqə qazandı

13 Sentyabr 2025 22:43
“Qarabağ”ın ÇL-dəki oyunlarını bu kanal yayımlayacaq

“Qarabağ”ın ÇL-dəki oyunlarını bu kanal yayımlayacaq

13 Sentyabr 2025 21:01
"İmişli" "Sumqayıt"a qalib gəlsə də, texniki məğlub oldu

"İmişli" "Sumqayıt"a qalib gəlsə də, texniki məğlub oldu

13 Sentyabr 2025 20:05
Rusiyada sosial şəbəkələrə nəzarət təşəbbüsləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Azərbaycan Prezidentinin sabiq mətbuat katibi vəfat etdi -

14 Sentyabr 2025 12:17

DSX-nin zabiti faciəvi şəkildə vəfat etdi -

14 Sentyabr 2025 11:58

Bu yarış gələn il Bakıda keçiriləcək

14 Sentyabr 2025 11:55

Ağır qəzada ölən vəzifəli şəxs imiş

14 Sentyabr 2025 11:41

Azərbaycan "qırmızı bülleten"lə axtarılan şəxsi Türkiyəyə verdi

14 Sentyabr 2025 11:27

Londonda əhali küçəyə axışdı,

14 Sentyabr 2025 11:21

Xəzər sahilində qeyri-adi hadisə -

14 Sentyabr 2025 11:14

Bu ölkədə təyyarə qəzası yenə can aldı

14 Sentyabr 2025 10:59

Rubio İsrailə getdi

14 Sentyabr 2025 10:57

Bu ölkə dünyanın ən uzunömürlü insanlarının yaşadığı yer seçildi

14 Sentyabr 2025 10:38