Xoşbəxt olacaq 5 bürc - Şans qapıları açıldı

Xoşbəxt olacaq 5 bürc -
03:19 16 Sentyabr 2025
125 Maraqlı
Anar Türkeş
A- A+

Bu həftənin ulduz falı bürcün beş əlaməti üçün xüsusi romantik dövr vəd edir.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, tutulmalar mövsümü münasibətlərin inkişafı üçün yeni imkanlar, gözlənilməz görüşlər və şəxsi həyatınızda taleyüklü dəyişikliklər şansı gətirəcək.

Bu dövrdə kimin üçün və hansı dəyişikliklər proqnozlaşdırılıb.

Qoç

Sentyabrın 18-dən etibarən Merkuri Tərəzi bürcünə keçdikdə düşüncələriniz münasibətlərə yönələcək. Yalnız özünüz haqqında deyil, həm də tərəfdaşınız haqqında düşünməyə başlayacaqsınız ki, bu da müsbət dəyişikliklərə yol açacaq.

Gələcək haqqında danışmaq, münaqişələri həll etmək və inam yaratmaq üçün yaxşı dövrdür. Bürcün subay nümayəndələri dərin bir romantik hekayəyə çevriləcək bir tanışlığa arxalana bilərlər.

Buğa

Sentyabrın 19-da Venera Qız bürcünə keçir, ciddi və uzunmüddətli münasibətlər sferasını aktivləşdirir. Planlar qura və partnyorunuzla əlaqəni gücləndirə biləcəksiniz.

Bəziləri üçün bu dövr toy və ya nişan vaxtı ola bilər. Bürcün subay nümayəndələri yeni insanlarla tanış olacaqlar. Venera hisslərinizi gizlətməməyə kömək edəcək.

Əkizlər

Şəxsi həyatınızda inanılmaz dəyişikliklər yaşayacaqsınız. Münasibətlərə yeni baxışlar yaranacaq və risk etmək qorxusu aradan qalxacaq.

Siz öz istəklərinizi daha yaxşı hiss edə və şəxsi həyatınıza mane olan köhnə inanclarınızı buraxa biləcəksiniz. Həftə yeni sevgi hekayəsi yaratmaq yolunda mühüm addım olacaq.

Əqrəb

Bu həftə sizin üçün yeni romantik fəsil başlayır. Son illərdə əsl sevginin sizin üçün nəzərdə tutulub-tutulmadığını soruşursunuz.

Bütün sınaqlar gələn həftə baş verə biləcək taleyüklü görüşə hazırlıq idi. İntuisiyanıza qulaq asmaq və taleyə etibar etmək vacibdir.

Balıqlar

Sentyabrın 21-də Qız bürcündə baş verəcək tutulma sevginin yenidən başlaması üçün şans gətirir. Bu gözlənilməz görüş, köhnə hisslərin qaytarılması və ya hətta evlilik təklifi ola bilər.

Taleyin gözlədiyi dəyişiklikləri qəbul etməyə hazır olun. Yeni fürsətlər gətirəcək sevgini cəlb edəcəksiniz.

