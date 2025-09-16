Azərbaycan Hindistana neft ixracını bərpa edib

Azərbaycan Hindistana neft ixracını bərpa edib
12:58 16 Sentyabr 2025
103 İqtisadiyyat
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Azərbaycan 10 aylıq fasilədən sonra Hindistana xam neft tədarükünü bərpa edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsi məlumat yayıb.

Bu ilin avqust ayında Azərbaycan Hindistana 781,52 min ABŞ dolları dəyərində 1 min 747,07 ton xam neft ixrac edib. İxrac olunmuş məhsulun miqdarı bir il əvvəlki dövrün göstəricisi ilə müqayisədə 589 dəfə, dəyəri isə 827 dəfə azdır.

Azərbaycandan Hindistana ixrac edilən xam neftin ümumi neft ixracında payı 0,01 % olub.

Bu ilin yanvar-avqust aylarında gömrük bəyannamələrinə əsasən, Azərbaycan 15 milyon 924 min 752,22 ton həcmində bitumlu süxurlardan alınmış xam neft və neft məhsulları ixrac edib. Azərbaycandan ixrac edilən xam neftin dəyəri 8 milyard 396 milyon 005,89 min ABŞ dolları təşkil edib.

Hesabat dövründə Azərbaycan xarici ölkələrlə 32 milyard 118 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Xarici ticarət dövriyyəsinin 17 milyard 65 milyon ABŞ dolları ixracın, 15 milyard 53 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb

Qeyd edək ki, ötən ilin oktyabr ayından Hindistan Azərbaycandan neft ixracını dayandırmışdı. 2024-cü ildə Azərbaycan Hindistana 729 milyon 796,92 min ABŞ dolları dəyərində 1 milyon 168 min 876,01 ton neft tədarük edib.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Azərbaycanda ÜDM-in 2026-2029-cu illər üzrə proqnozu açıqlanıb

Azərbaycanda ÜDM-in 2026-2029-cu illər üzrə proqnozu açıqlanıb

16 Sentyabr 2025 12:02
Manat qarşısında kəskin bahalaşdı -

Manat qarşısında kəskin bahalaşdı - 2 manatı ötdü

16 Sentyabr 2025 10:01
Manatın 2026-cı il üçün məzənnəsi açıqlandı -

Manatın 2026-cı il üçün məzənnəsi açıqlandı - Rəsmi

16 Sentyabr 2025 01:09
Avro 2 manata yaxınlaşdı -

Avro 2 manata yaxınlaşdı - Milli valyutanı nə gözləyir?

15 Sentyabr 2025 23:30
İş yerləri daha çox özəl sektorda olmalıdır -

İş yerləri daha çox özəl sektorda olmalıdır - İqtisadçı

15 Sentyabr 2025 16:15
“HRENGINEERING”nin tərəfdaşı olduğu beynəlxalq sammit başa çatdı -

“HRENGINEERING”nin tərəfdaşı olduğu beynəlxalq sammit başa çatdı - FOTO

15 Sentyabr 2025 11:19
Fransada sosial şəbəkələrə nəzarət təşəbbüsləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Bələdiyyələrin birləşdirilməsi ilin sonuna qədər tamamlanacaq

16 Sentyabr 2025 13:27

Bakıda evdən 15 min manatlıq qızıl oğurlayan şəxs saxlanılıb

16 Sentyabr 2025 13:06

Azərbaycan Hindistana neft ixracını bərpa edib

16 Sentyabr 2025 12:58

Azərbaycanlı FIFA referisi Çempionlar Liqasına təyinat aldı

16 Sentyabr 2025 12:47

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti Füzuliyə rəsmi səfərə gəlib

16 Sentyabr 2025 12:35

Azərbaycanda ÜDM-in 2026-2029-cu illər üzrə proqnozu açıqlanıb

16 Sentyabr 2025 12:02

Velosipedlər niyə dəbilqəsiz icarəyə verilir? -

16 Sentyabr 2025 11:53

Azərbaycanda orta illik inflyasiya 2029-cu ilə qədər 4,2 %-ə düşəcək

16 Sentyabr 2025 11:50

Azərbaycan və İsrail miqrasiya sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

16 Sentyabr 2025 11:44

Maştağada evə ilan girdi -

16 Sentyabr 2025 11:40