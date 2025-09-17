Bu məhsul və xidmətlər ƏDV-dən azaddır

Bu məhsul və xidmətlər ƏDV-dən azaddır
10:57 17 Sentyabr 2025
133 İqtisadiyyat
Sevinc İbrahimzadə
A- A+

ƏDV (Əlavə Dəyər Vergisi) hər alış-veriş zamanı məhsulun qiymətinə əlavə edilən müəyyən faizdir və bu vergi dövlətin büdcəsinə daxil olur. ƏDV həm istehlakçılar, həm də müəssisələr üçün əhəmiyyətlidir, çünki məhsul və xidmətlərin qiymətinə təsir göstərir.

İqtisadçı ekspert Ləman Rüstəmova Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, ƏDV qanunvericiliyinə əsasən bəzi məhsul və xidmətlər bu vergidən azaddır:

“Məsələn, dövlət tərəfindən satılan əmlakın dövlətə çatan hissəsi, maliyyə xidmətləri, o cümlədən kreditlər, depozitlər, səhm və istiqraz əməliyyatları, eləcə də sığorta xidmətləri ƏDV-dən azaddır. Bundan əlavə, Neft Fondunun əldə etdiyi gəlirlər və dövlət orqanları ilə bələdiyyələr tərəfindən göstərilən xidmətlər də vergidən azaddır. Media məhsulları sahəsində isə kitablardan, dərslik komplektlərindən və dərslik istehsalı üçün istifadə olunan kağız rulonlardan idxal və satış zamanı ƏDV tutulmur, yalnız elektron kitablar istisnadır”.

Ekspert qeyd edib ki, xüsusi iqtisadi zonalarda fəaliyyət göstərən müəssisələrin aksiz vergisi tətbiq edilməyən gəlirləri istisna olmaqla, digər gəlirləri də ƏDV-dən azaddır:

“Həmçinin, buğdanın idxalı və satışı, buğda ununun, çörəyin və kəpəyin istehsalı və satışı, damazlıq heyvanların, toxum və tinglərin, gübrələrin idxalı və satışı, heyvan və quş ətlərinin satışı, yem məhsulları və yem əlavələrinin idxalı və satışı ƏDV-dən azaddır. Qeyd etmək lazımdır ki, heyvan və quş ətlərinin emalı vergidən azad deyil, yalnız kəsilib dondurularaq satıldığı hallarda bu azadlıq tətbiq edilir”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
ƏDV Vergi Ləman Rüstəmova
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Azərbaycanın nəqliyyat xidmətlərindən gəlir artıb

Azərbaycanın nəqliyyat xidmətlərindən gəlir artıb

17 Sentyabr 2025 11:41
Azərbaycanın ən çox investisiya qoyduğu ölkələr açıqlanıb

Azərbaycanın ən çox investisiya qoyduğu ölkələr açıqlanıb

17 Sentyabr 2025 11:15
Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları artıb

Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları artıb

17 Sentyabr 2025 10:21
Azərbaycan nefti ucuzlaşıb

Azərbaycan nefti ucuzlaşıb

17 Sentyabr 2025 10:06
Avro və lirə bahalaşdı

Avro və lirə bahalaşdı

17 Sentyabr 2025 09:12
Millət vəkili büdcə üçün neft qiymətini

Millət vəkili büdcə üçün neft qiymətini ŞƏRH ETDİ

16 Sentyabr 2025 20:03
Almaniyanın sosial şəbəkə seqmentini tənzimləmə modeli
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Azərbaycanın nəqliyyat xidmətlərindən gəlir artıb

17 Sentyabr 2025 11:41

Azərbaycan Prezidenti Donald Trampa təşəkkür edib

17 Sentyabr 2025 11:32

İlham Əliyev "Qarabağı" təbrik etdi

17 Sentyabr 2025 11:28

Azərbaycanın ən çox investisiya qoyduğu ölkələr açıqlanıb

17 Sentyabr 2025 11:15

"Leobank" Uşaq kartını təqdim edir:

17 Sentyabr 2025 11:09

Böyük Qayıdışla bağlı ayrıca komitə yaradıla bilər

17 Sentyabr 2025 11:07

Sumqayıtdakı ailə faciəsinin təfərrüatı bilindi

17 Sentyabr 2025 10:58

Qurbanov: “Böyük komandalar bizi daha ciddi qarşılayacaq”

17 Sentyabr 2025 10:57

Bu məhsul və xidmətlər ƏDV-dən azaddır

17 Sentyabr 2025 10:57

Azərbaycanlı tələbələr Qazaxıstanda təqaüdlə təhsil alacaq

17 Sentyabr 2025 10:42