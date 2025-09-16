Əfsanəvi şəhərin yeri kəşf edildi

Misirdə xəritələrdə qeyd edilməyən əfsanəvi şəhərin yeri kəşf edilib.
Metbuat.az xəbər verir ki, mütəxəssislər Misirin sirli Punt şəhərinin yerini babunlar sayəsində müəyyənləşdiriblər. Məlumata görə, Punt şəhərinin adı qədim Misir sənədlərində də qeyd edilib. Bununla belə, ekspertlər Puntun yerini heç vaxt xəritədə dəqiq müəyyənləşdirə bilməyiblər. Lakin son illərdə mütəxəssislər o dövrə aid mumiyalanmış babunların DNT-sini araşdıraraq şəhərin coğrafi yeri barədə məlumatı təqdim ediblər.
Elm adamları hesab edir ki, Punt şəhəri qədim Adulis limanının yaxınlığında yerləşir.