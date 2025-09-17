Qələbə qazanan "Qarabağ" vətənə qayıtdı

Qələbə qazanan "Qarabağ" vətənə qayıtdı
10:00 17 Sentyabr 2025
185 İdman
Ülkər Cəlilzadə
UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin I turunda səfərdə "Benfika" ilə qarşılaşmada qələbə qazanan "Qarabağ" klubu vətənə qayıdıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, komandamızı Bakıya gətirən təyyarə az əvvəl Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanına eniş edib.

Komandanı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Ağdam təmsilçisinin nümayəndələri, azarkeşlər və media mənsubları qarşılayıblar.

Qeyd edək ki, “Qarabağ” Liqa mərhələsində növbəti oyununu 1 oktyabr Bakıda Danimarkanın “Kopenhagen” komandasına qarşı keçirəcək.

