“Qarabağ” aranı qarışdırdı - Mourinyo gəlir

“Qarabağ” aranı qarışdırdı -
15:14 17 Sentyabr 2025
234 İdman
Anar Türkeş
“Benfika” Joze Mourinyo ilə anlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Qarabağ”a məğlubiyyətdən sonra “Benfika” rəhbərliyi növbədənkənar iclas keçirib. “Correio da Manha” qəzetinin məlumatına görə, klub iclasdan sonra Joze Mourinyo ilə prinsipial razılığa gəlib.

Qeyd edək ki, "Qarabağ" Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsində səfərdə 0-2 hesabı ilə geri düşdüyü matçda "Benfika"ya 3-2 hesabı ilə qalib gəlib. Məğlubiyyətdən sonra “Benfika”nın məşqçisi Bruno Lage istefaya göndərilib. UEFA Çempionlar Liqasında pley-off oyununda "Fənərbaxça" “Benfika”ya məğlub olaraq mübarizəni dayandırandan sonra "Fənərbaxça"nın məşqçisi Joze Mourinyo istefaya göndərilmişdi.

