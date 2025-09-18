23 sentyabrda dövlət istiqrazları hərracı keçiriləcək

Sentyabrın 23-də Maliyyə Nazirliyinin dövlət istiqrazlarının Bakı Fond Birjasında (BFB) yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçiriləcək.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Maliyyə Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, dövlət istiqrazlarının İSİN kodu sentyabrın 4-də verilib. Qiymətli kağızın İSİN kodu AZ0201120018-dir. İstiqrazın növü kuponlu, ortamüddətli dövlət istiqrazlarıdır. Qiymətli kağızın nominal dəyəri 100 manat, miqdarı 200.000 ədəd, məcmu nominal dəyəri 20 milyon manat, kupon dərəcəsi 8% tədavül müddəti 1080 gündür.
Əsas məbləğin ödəniş tarixi 2028-ci il 9 sentyabr, kupon ödənişlərinin tarixi isə 2026-cı ilin 9 mart və 9 sentyabrı, 2027-ci ilin 9 mart və 9 sentyabrı, eyni zamanda 2028-ci ilin 9 mart və 9 sentyabrıdır.
Hərracın gedişi zamanı qeyri-rəqabətli sifarişlərin istiqrazların buraxılışının 20%-dən artıq olmamaq şərti ilə qəbul edilməsinə icazə verilir.
Əlavə olaraq, hərrac iştirakçıları tərəfindən istiqrazların alınması üçün verilən sifarişlərin həcmi Emitent tərəfindən hərraca çıxarılmış istiqrazların həcminin 20%-dən aşağı olduğu təqdirdə, Emitent bu sifarişləri qəbul etməyə bilər. Qeyd edilən tarixdə həyata keçiriləcək hərracda dövlət istiqrazlarına tələb təklifi üstələyəcəyi və qiymət Emitenti qane edəcəyi halda, Emitent tərəfindən təklif edilən istiqrazların həcmi 50 faizədək artırıla bilər.