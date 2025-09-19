NATO-dan Rusiya barədə açıqlama

NATO Rusiya təyyarələrinin Estoniyanın hava məkanını pozması barədə açıqlama verib.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə NATO-nun sözçüsü Allison Hart sosial media hesabında açıqlama yayıb. Açıqlamada deyilir ki, hərbi alyans Rusiyaya cavab verərək, təyyarəni dayandırıb. Hart, "Rusiya təyyarələri Estoniyanın hava məkanını pozdu. NATO dərhal cavab verdi və Rusiya təyyarəsini dayandırdı" - deyə bildirib.
Sözçü qeyd edib ki, bu hadisə Rusiyanın ehtiyatsız davranışının və NATO-nun cavab vermək qabiliyyətinin növbəti nümayişidir.