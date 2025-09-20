Əlləri pul ilə oynayacaq bürclər - Bolluq olacaq

Astroloqlar 2025-ci ilin son aylarında varlanma ehtimalı yüksək olan bürclərin siyahısını tərtib edib.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən həmin siyahını təqdim edir:

Qoç bürcü

İlin son rübündə Qoç bürcləri üçün maliyyə planetləri əlverişli mövqedə olacaq. Sentyabr–dekabr aylarında əlavə gəlir mənbələri açıla bilər. Əvvəllər başladığınız layihələr bu dövrdə bəhrəsini verə bilər. Sərmayə qoymaq üçün oktyabr ayı xüsusilə uğurludur.

Buğa bürcü

Buğalar üçün ilin son ayları uzunmüddətli planların reallaşacağı vaxt olacaq. Səbrinizin və zəhmətinizin bəhrəsini maliyyə artımı şəklində görəcəksiniz. Borcların ödənməsi və yığım planları üçün əlverişli dövrdür.

Əkizlər bürcü

Əkizlər ilin sonunda ani gəlirlər və gözlənilməz maliyyə sürprizləri ilə qarşılaşa bilər. Xaricdən gələn iş təklifləri və ya onlayn gəlir mənbələri artacaq. Noyabr ayı investisiya üçün çox əlverişlidir.

Xərçəng bürcü

İlin son aylarında Xərçəng bürclərinin gəlir kanalları genişlənəcək. Şəxsi layihələrinizdən və yaradıcı işlərinizdən qazanc əldə etmək şansınız var. Dekabrda böyük bir maliyyə yüksəlişi mümkündür.

Şir bürcü

Şirlər üçün ilin son ayları maliyyə baxımından ən parlaq dövr ola bilər. Uğurlu əməkdaşlıqlar və müqavilələr nəticəsində gəliriniz artacaq. Riskli işlərdən uzaq durmaq şərti ilə qazanc çox yüksək ola bilər.

Balıqlar bürcü

Balıqlar ilin sonunda uzun müddət gözlədikləri maddi sabitliyə qovuşa bilərlər. Əl işlərindən, sənət və yaradıcı sahələrdən gəlir əldə etmə ehtimalı böyükdür. Dekabr ayı xüsusilə uğurlu olacaq.

