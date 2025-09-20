Bu günün ən şanslı bürcləri - Sevgi, pul, karyera

Bu günün ən şanslı bürcləri -
10:40 20 Sentyabr 2025
102 Maraqlı
Gülbəniz Hüseynli
A- A+

Astroloqların proqnozlarına görə, bu gün bəzi bürcləri xüsusi uğurlar gözləyir.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, torpaq ünsürlü Buğa bürcü iş həyatında irəliləyiş və yeni fürsətlərlə qarşılaşa bilər. Onların qarşısına çıxan maneələr asanlıqla aradan qalxa bilər. Əqrəb bürcünün nümayəndələri isə yaradıcılıq, ailə münasibətləri və emosional sabitlik baxımından şanslı gün yaşayacaq. Onlar üçün həm şəxsi həyat, həm də sosial əlaqələrdə müsbət dəyişikliklər mümkündür.

Bu gün Şirlər üçün yaradıcılıq və özünüifadə üçün əlverişli gün ola bilər. Onlar yeni fikirləri həyata keçirməkdə, insanlarla ünsiyyətdə maraqlı imkanlarla qarşılaşa bilər, həmçinin özlərinin göstərdikləri liderlik bacarıqları ilə seçilə bilərlər.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Əlləri pul ilə oynayacaq bürclər -

Əlləri pul ilə oynayacaq bürclər - Bolluq olacaq

20 Sentyabr 2025 03:19
Fantastik uğur qazanacaq 3 bürc -

Fantastik uğur qazanacaq 3 bürc - Çətinliklər geridə qaldı

19 Sentyabr 2025 19:42
Vəzifəyə təklif alacaq bürclər -

Vəzifəyə təklif alacaq bürclər - Uğurlu dövr başlayır

19 Sentyabr 2025 03:19
Arzuları gerçəkləşəcək 2 bürc -

Arzuları gerçəkləşəcək 2 bürc - Heyrətamiz şans olacaq

18 Sentyabr 2025 19:43
Bu halda dərhal işə qəbul ediləcəksiniz -

Bu halda dərhal işə qəbul ediləcəksiniz -Açıqlama

18 Sentyabr 2025 13:45
Yalan danışan 4 bürc -

Yalan danışan 4 bürc - Onlara etibar etmək olmaz

18 Sentyabr 2025 03:19
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Milli komandanın sabiq baş məşqçisi istefaya göndərildi

20 Sentyabr 2025 11:00

BDYPİ piyadaların qayda pozuntularına qarşı tədbirləri gücləndirib

20 Sentyabr 2025 10:54

Azərbaycan buğda idxalını artırıb

20 Sentyabr 2025 10:42

Bu günün ən şanslı bürcləri -

20 Sentyabr 2025 10:40

ABŞ Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalara

20 Sentyabr 2025 10:35

“Dövlət Suverenliyi Günü Azərbaycanın tarixi Qələbəsinin bəhrəsidir“ -

20 Sentyabr 2025 10:33

Ölkədə leysan yağış və güclü külək müşahidə olunur

20 Sentyabr 2025 10:26

Azərbaycanın avtomobil idxalı 17% artıb

20 Sentyabr 2025 10:24

DSX-də hərbçilər üçün yeni mənzillər istifadəyə verilib

20 Sentyabr 2025 10:19

Bu gün Neftçilər günüdür

20 Sentyabr 2025 09:53