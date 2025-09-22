"Real" ulduz futbolçu ilə anlaşdı

"Real Madrid" "Liverpul"un futbolçusu İbrahima Konateni heyətinə qatmaq üçün hərəkətə keçib.
Metbuat.az xəbər verir ki, müdafiə xəttini gücləndirmək istəyən “Real” Konateni klub üçün uyğun futbolçu hesab edib. Bildirilir ki, fransız müdafiəçinin müqaviləsinin mövsümün sonunda başa çatması “Real Madrid" üçün fürsət hesab edilir. İspaniya mətbuatının yazdığına görə, klub Konate ilə ilkin əlaqə qurub və onu transferə razı saldığı iddia edilib. Məlumata görə, "Liverpul" oyunçunu klubda saxlamaq istəsə də, o yeni kluba transfer olmaq istəyir.