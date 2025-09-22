AZAL və “Maldivian” strateji tərəfdaşlıq müqaviləsi imzalayıb

AZAL və "Maldivian" strateji tərəfdaşlıq müqaviləsi imzalayıb
12:44 22 Sentyabr 2025
Ülkər Cəlilzadə
“Azərbaycan Hava Yolları” QSC (AZAL) Maldiv adalarının milli aviaşirkəti "Maldivian" ilə strateji tərəfdaşlıq haqqında müqavilə imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Azərbaycan Hava Yolları” QSC (AZAL) məlumat yayıb.

Bildirilib ki, bu əməkdaşlıq aviaşirkətin sərnişinləri üçün Maldiv adalarına səyahət imkanlarını daha da genişləndirir.

Yeni tərəfdaşlıq çərçivəsində AZAL ilə uçan sərnişinlər Velana Beynəlxalq Hava Limanından (MLE) ölkənin ən iri daxili şəbəkəsinə sahib olan "Maldivian" aviaşirkəti vasitəsilə Maldiv adalarının 17 unikal istiqamətinə rahatlıqla səyahət edə biləcəklər. Əməkdaşlıq iki ölkə arasında əlaqələrin möhkəmlənməsinə, aviasiya və turizm sahəsində qarşılıqlı inkişafın təşviqinə töhfə verir. Bu tərəfdaşlıq, həmçinin AZAL-ın uçuş şəbəkəsini daha da genişləndirərək Maldiv adalarını səyahətçilər üçün daha əlçatan edir.

Cəmil Manizadə bildirib ki, "Maldivian" ilə tərəfdaşlıq bizim üçün marşrut şəbəkəmizin genişləndirilməsi və beynəlxalq mövcudluğumuzun gücləndirilməsi istiqamətində mühüm addımdır:

“Bu əməkdaşlıq Azərbaycan və qonşu ölkələrindən olan sərnişinlərimizə yeni və cəlbedici səyahət imkanları yaradır, Maldiv adaları kimi dünyaca məşhur turizm istiqamətini daha yaxın edir. Əminik ki, bu tərəfdaşlıq gələcəkdə iki aviaşirkət arasında əlaqələrin daha da dərinləşdirilməsi üçün möhkəm platforma rolunu oynayacaq. Maldiv adalarının milli aviaşirkəti "Maldivian" həm geniş daxili şəbəkəsi, həm də beynəlxalq uçuşların həyata keçirilməsi ilə ölkənin aparıcı aviadaşıyıcısıdır. Aviaşirkət 17 yerli hava limanına, eləcə də Hindistan, Çin və digər beynəlxalq istiqamətlərə reyslər yerinə yetirir. "Maldivian", həmçinin dəniz təyyarəsi xidmətləri də göstərir və bununla sərnişinlərin fasiləsiz daşınmasını təmin edir”.

