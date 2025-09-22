Bakıda bu istiqamətlərdə tıxac var - SİYAHI

Bakıda bu istiqamətlərdə tıxac var -
18:29 22 Sentyabr 2025
154 Ölkə
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

Hazırda:

1. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən metronun "20 Yanvar" stansiyası istiqamətində;

2. Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində;

3. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

4. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

5. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

6. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

7. Rəşid Behbudov küçəsi, Mərkəzi Bank istiqamətində;

8. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;

9. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Mirzə Qədim İrəvani küçəsindən Həsən Əliyev küçəsi istiqamətində;

10. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;

11. Binəqədi şosesi, metronun "Azadlıq prospekti" stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində;

12. Atatürk prospekti, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

13. Dilarə Əliyeva küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

14. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

15. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

16. Bakı-Sumqayıt şosesi, "Xırdalan" dairəsi istiqamətində;

17. Bakı-Sumqayıt şosesi, metronun "20 Yanvar" stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

