Möcüzə yaşayacaq 5 bürc - Bəxtləri açıldı

Yeni həftə beş bürcə dəyişiklik və yenilənmə dalğası gətirəcək.
Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, Kainat onların üzünə qapılar açacaq, macəra və möcüzə dalğası onları alt-üst edəcək.
Kimin həftəlik ulduz falı "yaşıl işıq" və xoşbəxtlik şansı vəd edir?
Əqrəb
Əqrəblər bu həftə əsl yüksəliş hiss edəcəklər. Kainat sizə cəsarətli seçimlər etmək və çoxdan arzuladığınız arzularınızı həyata keçirmək üçün yaşıl işıq yandırır. Nəhayət, həqiqətən nə istədiyinizi başa düşəcəksiniz və tərəddüd etmədən hərəkət etməyinizə kömək edəcək bir canlılıq dalğası alacaqsınız.
Yeni işə başlamaqdan, münasibətləri bərpa etməkdən və ya vacib sözlər söyləməkdən qorxmayın - ulduzlar sizin tərəfinizdədir.
Buğa
Buğa üçün həftənin əvvəli harmoniyaya qayıtma anı olacaq. Çoxdankı vədlərdən və ya yerinə yetirilməmiş arzulardan yorğun ola bilərsiniz, lakin indi Kainat sizə sabitlik və yenilənmiş sevinc tapmaq üçün yaşıl işıq yandırır.
Özünüzə qulluq günlərini ayırın, prioritetləşdirin və əsl xəyallarınız üçün yer açın. Sülhə doğru atılan kiçik bir addım belə böyük rahatlıq gətirəcək.
Xərçəng
Xərçənglər həftəni gözlənilməz dəyişikliklərlə yaşayacaqlar. Tanış bir şey yox ola bilər, amma yerini yeni və isti bir şey tutacaq. Kainat təklif edəcək ki, vidalar da xoşbəxtliyə səbəb olur və "yaşıl işıq" ürəyinizi yeni təcrübələrə açmaq üçün bir fürsətdir.
Köhnə hobbilər, mehriban söhbətlər və daxili rahatlığı bərpa edən kiçik şeylər üçün vaxt tapacaqsınız.
Oğlaq
Oğlaqların gözlənilməz kəşflər etmək şansı olacaq. Kainat sizə üfüqlərinizi genişləndirəcək yeni əlaqələr və ideyalar üçün yaşıl işıq yandırır. Səyahət etməyə tələsmək və ya planların arxasınca getmək əvəzinə, sizə əsl həzz gətirən şeylərə diqqət yetirin.
Yeni insanlarla tanış olmaq və ya ortaq bir işə başlamaq üçün kiçik bir addım əla nəticələr verəcəkdir.
Şir
Şirlər üçün bu həftə çoxdan gecikmiş maliyyə və ailə dəyişiklikləri gətirəcək. Kainat sizə göz yumur: sizin üçün həqiqətən vacib olanı prioritetləşdirmək və gücləndirmək vaxtıdır.
Yaşıl işıq sizə gündəlik məsələləri tez həll etməyə kömək edəcək və kiçik qələbələr sizə böyük planlarınıza inam verəcək. Bu hədiyyələri qorxmadan qəbul edin; düz yoldasan.