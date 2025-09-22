Alonso Arda ilə Bellinqhem barəsində seçim etdi

20:14 22 Sentyabr 2025
105 İdman
Anar Türkeş
"Real Madrid"in baş məşqçisi Xabi Alonso Cude Bellinqhem və Arda Güler barədə danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Alonso Arda və Bellinqhemin eyni mövqedə oynadığını ifadə edib. Bununla belə, Alonso onların eyni vaxtda oynaya biləcəyini də ifadə edib. Alonso, “Bellinqhem və Arda Güler klubda oxşar rol oynayırlar, lakin onlar birlikdə oynaya bilərlər. Arda arxadan bağlantı qura bilər, Cude isə daha irəlidə oynaya bilər” - deyə bildirib.

Qeyd edək ki, Cude Bellinqhem zədəsini sağaldaraq heyətə qayıdıb. Bundan əvvəl Cude Bellinqhemin Franco Mastantuono və ya Arda Gülerin yerinə oynayacağı barədə iddialar dərc edilmişdi. İddia edilir ki, Alonso Arda ilə bununla bağlı danışıb və futbolçunun əvəzedici heyətdə yer ala biləcəyini ifadə edib.

