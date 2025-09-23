Uğur qazanacaq 3 bürc - Şans qapıları açıldı

19:42 23 Sentyabr 2025
Anar Türkeş
Sentyabrın son günlərində ulduzlar bəzi bürclərə xüsusi hədiyyələr vəd edir. Astrologların proqnozuna görə, ayın sonuna doğru gözlənilməz hadisələr bu 3 bürcün həyatına rəng qatacaq.

Metbuat.az Bakı.ws-ə istinadən sözügedən 3 bürcü təqdim edir:

Şir

Gözlənilməz görüş və ya təklif həyatınıza yeni istiqamət gətirə bilər. Ulduzlar sizin üçün pozitiv dəyişikliklər hazırlayıb.

Tərəzi

Uzun zamandır arzuladığınız bir xəbəri ala bilərsiniz. Sürpriz həm şəxsi, həm də peşəkar həyatınızda sevincli anlar yaşadacaq.

Oğlaq

Uğur qapıları açılır. Ayın sonu iş və karyera baxımından sizin üçün yeni imkanlarla yadda qalacaq.

Ulduzların bu xoş sürprizləri, əsasən, gözləmədiyiniz anda qarşınıza çıxacaq.

