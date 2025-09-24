3 bürcün bəxti açıldı - Çətinliklər geridə qaldı

Uzun müddət davam edən gərginlik və qeyri-sabitlik dövründən sonra ulduzlar, nəhayət, sentyabrın sonunda üç bürc əlaməti üçün bəzi xoş dəyişikliklərə imza atdılar.
Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, Merkurinin tranziti düşüncə aydınlığına, daxili sülhə və uzun müddətdir davam edən problemlərin həllinə kömək edəcəkdir.
Hansı bürclər tezliklə rahat nəfəs ala biləcəklər.
Buğa
Sentyabrın sonunda Buğa bürcü nəhayət, son həftələrin gərginliyinin tədricən azaldığını hiss edəcək. Ulduzlar yaxınlarınızla münasibətlərdə maliyyə sabitliyinə və harmoniyaya üstünlük verirlər.
Yenidən inamlı hiss edəcəksiniz və aydın perspektivlər görməyə başlayacaqsınız. Gələcəkdən qorxmadan gələcəyi planlaşdırmaq üçün əla vaxtdır.
Məsləhət: gücünüzü bərpa edin və tələsməyin.
Əkizlər
Daxili qarışıqlıq və daimi şübhələr dövrü sona çatır. Sentyabrın sonunda Əkizlər öz ağılları və emosiyaları arasında tarazlıq tapacaqlar ki, bu da onlara düzgün qərarlar verməyə kömək edəcək.
Uzun müddətdir davam edən problemi həll etməyə kömək edəcək vacib ipuçları və ya xəbərlər alacaqsınız. Həyat daha sakit bir ritmə qayıdır və siz yenidən idarə edirsiniz.
Məsləhət: Aydınlığa və ünsiyyətə diqqət yetirin.
Dolça
Dolçalar üçün emosional qeyri-sabitlik və məyusluq dövrü sona çatır. Sentyabrın ikinci yarısında çiyinlərinizdən yük götürülmüş kimi daxili azadlıq hissi yaranacaq.
Siz gözlənilməz mənbədən dəstək alacaqsınız və bu, köhnə problemləri həll etməyə kömək edəcək. Bu, yeni ümidlərin və yenidən başlamaq fürsətinin yarandığı bir dövrdür.
Məsləhət: özünüzü yeni imkanlara bağlamayın.