Müəllimlər olan avtobus qəzayda düşdü - Yaralılar var

Gədəbəy rayonunda baş verən avtomobil qəzasında xəsarət alanların sayı artıb.
Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, rayonun Maarif kəndi ərazisində qeydə alınan yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində xəsarət alanların sayı 20-nəfərə yaxın olub.
Zərərçəkənlər Gədəbəy Mərkəzi Rayon xəstəxanasına çatdırılıb.
Xatırladaq ki, hadisə Gəncədən Gədəbəyə hərəkət edən mikroavtobusla minik avtomobilinin toqquşmasından sonra mikroavtobusun idarəetmədən çıxaraq aşıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
08:52
