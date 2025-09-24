Müəllimlər olan avtobus qəzayda düşdü - Yaralılar var

Müəllimlər olan avtobus qəzayda düşdü -
09:23 24 Sentyabr 2025
1199 Hadisə
Metbuat.az
A- A+

Gədəbəy rayonunda baş verən avtomobil qəzasında xəsarət alanların sayı artıb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, rayonun Maarif kəndi ərazisində qeydə alınan yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində xəsarət alanların sayı 20-nəfərə yaxın olub.

Zərərçəkənlər Gədəbəy Mərkəzi Rayon xəstəxanasına çatdırılıb.

Xatırladaq ki, hadisə Gəncədən Gədəbəyə hərəkət edən mikroavtobusla minik avtomobilinin toqquşmasından sonra mikroavtobusun idarəetmədən çıxaraq aşıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

08:52

Şəmkir-Gədəbəy avtomobili yolunun Gədəbəy rayon ərazisindən keçən hissəsində mikroavtobusla minik avtomobili toqquşub.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, nəticədə mikroavtobus idarəetmədən çıxaraq aşıb.

Qəzada azı 8 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Onların Gəncədən Gədəbəyə gedən müəllimlər olduğu bildirilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Bakının mərkəzindəki yanğın məhdudlaşdırıldı -

Bakının mərkəzindəki yanğın məhdudlaşdırıldı - VİDEO / YENİLƏNİB

24 Sentyabr 2025 09:46
Xətai rayonunda qəza oldu -

Xətai rayonunda qəza oldu -Sıxlıq yaranıb

24 Sentyabr 2025 08:43
Xəzərdə zəlzələ oldu

Xəzərdə zəlzələ oldu

24 Sentyabr 2025 08:40
Qadın sürücülərin iştirakı ilə baş vermiş qəzaların sayı açıqlanıb

Qadın sürücülərin iştirakı ilə baş vermiş qəzaların sayı açıqlanıb

23 Sentyabr 2025 15:29
Cəzaçəkmə müəssisəsində qadağan olunmuş əşyalar aşkarlanıb

Cəzaçəkmə müəssisəsində qadağan olunmuş əşyalar aşkarlanıb

23 Sentyabr 2025 10:39
“Gəlinimə sual verdim və öldürdüm” -

“Gəlinimə sual verdim və öldürdüm” - 68 yaşlı qayınata

22 Sentyabr 2025 23:01
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Xətai rayonunda qəza olub, ölən var -

24 Sentyabr 2025 10:47

Bu gün 12:00-da qaz kəsiləcək -

24 Sentyabr 2025 10:33

Ölkə rəhbərliyi Statistika Komitəsinin fəaliyyətindən razıdır -

24 Sentyabr 2025 10:29

Prezident III Beynəlxalq Statistika Forumunun iştirakçılarına müraciət edib

24 Sentyabr 2025 10:21

Mehriban Əliyeva Prezidentlə Trampın dialoqunu paylaşdı -

24 Sentyabr 2025 10:10

Azərbaycanın tanınmış şahmat hakimi vəfat edib

24 Sentyabr 2025 10:06

Bakıda keçirilən Beynəlxalq Statistika Forumunda 19 ölkə təmsil olunur

24 Sentyabr 2025 10:02

Bakının mərkəzindəki yanğın məhdudlaşdırıldı -

24 Sentyabr 2025 09:46

Müəllimlər olan avtobus qəzayda düşdü -

24 Sentyabr 2025 09:23

Daşkənd BMT Təhlükəsizlik Şurasının genişləndirilməsini dəstəkləyir

24 Sentyabr 2025 08:25