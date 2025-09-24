Çətinlikləri geridə qoyan bürc - Uğurlu dövr başlayır

Astroloqlar bir bürc üçün ən çətin dövrün, nəhayət başa çatdığını iddia edir.
Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, ilin əvvəlindən psixoloji tənəzzül yaşayan və çətinliklərlə üzləşən Əqrəblər tezliklə əhəmiyyətli müsbət dəyişikliklər yaşayacaqlar.
Astroloqların fikrincə, Əqrəblər şüuraltını idarə edən 12-ci evində Marsdan təsirləniblər. Bu, zehni yorğunluğa, yuxu problemlərinə və ümumi rifahın azalmasına səbəb oldu.
Lakin sentyabrın 22-də Marsın Əqrəb bürcünə girdiyi andan etibarən ehtiras planeti öz əvvəlki enerji və gücünü bərpa edəcək. Əqrəblər çətinliklərin öhdəsindən gələcək və itirmiş kimi görünən motivasiyanı bərpa edə biləcəklər. Bu, onların həyatında yeni, əlverişli dövrün başlanğıcını qeyd edəcəkdir.
Astroloqlar xəbərdar edir ki, yolunuz asan olmayacaq. "Pluton meydanı" adlanan yer üzündən Əqrəbləri rahatlıq zonasından kənara çıxmağa məcbur edən münaqişələr və çətinliklər mümkündür. Ancaq bu, panikaya səbəb deyil. Bu çətinliklər onların həyatında tam olaraq nəyin dəyişdirilməli olduğunu müəyyən etməyə kömək edəcək.
Bu dövrün əsas üstünlüyü zərər verən insanlardan uzaqlaşmaq imkanıdır. Əqrəblər mənfi təsirlərdən qurtularaq, müsbət dəyişikliklər gətirəcək yeni işlərə qətiyyətlə başlaya biləcəklər.
Astroloqlar iddia edir ki, mümkün gərginliyə baxmayaraq, Marsın Əqrəb bürcündə mövqeyi, nəhayət, onlara "tam güclərindən istifadə etməyə" imkan verəcək. Buna dəyər, çünki oktyabrın sonu və noyabrın əvvəlləri bütün səylərdə sürətli irəliləyiş vəd edən "böyük su üçlüyü" adlanan ərazini gətirəcək.
Ardıcıllığın vacibliyi vurğulanır. İşlər çətinləşsə belə, təcil saxlamaq Əqrəblərə ən böyük mükafatları qazanmağa kömək edəcək.
Müvəffəqiyyətin açarı düşünmək, zəhərli insanlardan uzaqlaşmaq və vacib olana diqqət yetirmək bacarığındadır. Bu prinsiplərə əməl etməklə Əqrəblər mütləq uğur qazanacaqlar.