Misli Premyer Liqasında VI turun daha iki oyunu bu gün keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, günün ilk matçında "Turan Tovuz" "Zirə"ni qəbul edəcək.

Qarşılaşma saat 17:30-da start götürəcək. Bölgə klubu 8 xalla beşinci, paytaxt təmsilçisi 10 xalla dördüncü pillədə qərarlaşıb.

Daha sonra "Sabah" "İmişli"ni sınağa çəkəcək. Bu görüş saat 19:45-də başlayacaq. Ehtiyatda daha bir oyunu olan son ölkə çempionu 12 xalla üçüncü sıradadır. Qonaqlar 4 xalla səkkizinci yerdədir.

Misli Premyer Liqası

I dövrə, VI tur

19 sentyabr

17:30. "Turan Tovuz" – "Zirə"

Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Şirmamed Mamedov, Teymur Teymurov, Nicat İsmayıllı

VAR: Əli Əliyev

AVAR: Cəmil Quliyev

Hakim-inspektor: İmanxan Sultani

AFFA nümayəndəsi: Asif Əliyev

Tovuz şəhər stadionu

19:45. "Sabah" – "İmişli"

Hakimlər: Kamal Umudlu, Namiq Hüseynov, Vüsal Məmmədov, Rəşad Əhmədov

VAR: Rauf Cabarov

AVAR: Tərlan Talıbzadə

Hakim-inspektor: Feyzulla Feyzullayev

AFFA nümayəndəsi: İlham Əliyev

"Bank Respublika Arena"

Xatırladaq ki, tura sentyabrın 20-də yekun vurulacaq. Ötən gün "Neftçi" "Qəbələ"ni (3:0), "Qarabağ" "Şəfa"nı məğlub edib.