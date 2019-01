Ukrayna Azərbaycana "Böyük ipək yolu" marşrutu üzrə qatar buraxmağı təklif edib

Bakı. Azad Həsənli - Trend:

Ukrayna Azərbaycana "Böyük ipək yolu" marşrutu üzrə Xəzər dənizi istiqamətində qatar buraxmağı təklif edib. Trend-in məlumatına görə, bu məsələni Bakıda Ukraynanın Baş nazirinin müavini, regional inkişaf, tikinti və mənzil-kommunal təsərrüfatı naziri Gennadi Zubkonun Azərbaycanın Baş nazirinin birinci müavini Yaqub Eyyubovla görüşündə müzakirə olunub.

Bu barədə Trend Ukraynanın Regional İnkişaf, Tikinti və Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyinin saytına istinadən məlumat verir.

G.Zubkon bildirib: "Biz tranzit konteyner daşımaları üçün vahid tarifin müəyyənləşdirilməsi və Xəzər dənizi ilə "Böyük ipək yolu" istiqamətində razılaşdırımış marşrut üzrə ilk sınaq qatarının buraxılması haqqında Çin, Azərbaycan, Gürcüstan, Qazaxıstan və Ukrayna dəmir yol administrasiyalarının əldə etdikləri razılaşmaları müzakirə etməyi təklif edirik".

Bizi Twitter-dən izləyin: @trend_az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.