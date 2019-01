Türk müğənni Sərdar Ortaç Gürcüstanın Batumi şəhərindəki “Hilton otel”də qumar oynayarkən görünüb.

Axşam.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, daha öncə qumar oynamaq üçün tez-tez Bolqarıstana gedən S.Ortaç yeni qumar məkanı olaraq Batumini seçib.

Qumar oynadığı üçün həyat yoldaşı Xloe Luqnanla arasında bir neçə dəfə mübahisə düşən müğənni, yenə də vərdişindən əl çəkə bilməyib.

Qeyd edək ki, ifaçı açıqlamalarından birində “Qumarda 20 ildə 50 milyon dollar uduzmuşam” söyləmişdi.





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.