Müğənni Şakira Barselonada keçirilən "Radio Channel 40 Principales" mükafatlandırma gecəsinə qatılıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, ifaçı gecədə iki mükafata layiq görülüb.

Qısa ətəkdə olan Şakira geyimi ilə də gecənin ulduzu olub.

Milli.Az













You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.