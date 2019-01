Braziliyalı aktyor Dalton Viq "Globo" şirkətindən ayrılıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, 2001-ci ildə "Klon" serialındakı "Səid" obrazı ilə şirkətin ilk layihəsində iştirak edən Dalton bundan sonra seriala da çəkilməyəcək.

O, yenidən teatr səhnəsinə qayıdıb və karyerasına burada davam edəcək.

Milli.Az







