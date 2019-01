BKM Mutfak ilə şöhrət qazanan aktrisa Ayça Erturan arıqlaması ilə gündəm olub.

Milli.Az "haberler"ə istinadla bildirir ki, o, 12 kiloqram arıqlayıb.

İndiki halı ilə diqqət çəkən Ayça açıqlamasında bildirib ki, o, dostlarının ona "at boydasan, arıqla" sözlərindən nəticə çıxardıb.

