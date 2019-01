​Bakı metrosunda gizli telefon var... - Dəstəyi götürən zaman…

Bakı metrosunda əksər şəxsin görüş nöqtəsi olaraq təyin etdiyi SOS aparatı fövqəladə hadisələr zamanı sərnişinlərin təhlükəsizliyini təmin etmək, onlara kömək etmək məqsədilə yaradılıb.

Milli.Az xəbər verir ki, bu barədə metbuat.az-a açıqlama verən "Bakı Metropoliteni" QSC-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nəsimi Paşayev bildirdi ki, hər hansı bir hadisə olanda, bu aparat vasitəsilə metro təhlükəsizlik xidmətinə məlumat verilir:

"Aparatın üzərindəki telefon dəstəyini götürən zaman məlumat birbaşa dipestçer məntəqəsinə daxil olur. Həmin vaxt dəstəyi götürən şəxsin görüntüsü dispetçerin qarşısındakı monitorda əksini tapır. Həmin SOS aparatın üzərində iki ədəd kamera var. Məhz bu kameralar vasitəsilə dispetçer məlumatın doğru olub-olmadığını dəqiqləşdirə bilir. Hər hansı bir yalnış məlumat olarsa, bu, inzibati məsuliyyət tələb edir".

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.