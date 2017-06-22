Bakı. Samir Əli - Trend:
Bu gün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində oğurluqda təqsirləndirilən Gülşən Bəkirova, Zoya Nadirova və Xalidə Bəkirovanın cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb.
Trend-in məlumatına görə, hakim Azər Orucovun sədrliyi keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxslərə hökm oxunub.
Məhkəmənin hökmü ilə G.Bəkirova 8 il, X.Bəkirova 8 il 6 ay müddətinda azadlıqdan məhrum ediliblər, Z.Nadirova isə 3000 min manat məbləğində cərimə edilib.
İttihama görə, 2016-cı il-də Yaşar Feyzullayevə məxsus evdən 220 manat pul və qızıl əşya oğurlamış Bakı şəhər sakini, əvvəllər məhkum olunmuş Gülşən Bəkirova Binəqədi rayon Polis İdarəsdi əməkdaşları tərəfindən tutulub, digər 2 nəfər isə müəyyən edilib. Aparılmış əməliyyat tədbirləri ilə onların mayın 10-da Səyyarə Əliyevaya məxsus evdən 270 manat pul və 10000 manat dəyərində qızıl əşyalar oğurlaması da müəyyən edilib.