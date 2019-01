Türkiyənin dünyaca məşhur müğənnisi Tarkan iyunun 23-də paytaxtımızın qonağı olacaq. Lent.az-ın məlumatına görə, ifaçı sabah “Formula 1” Azərbaycan Qran-Prisi çərçivəsində çıxış edəcək.

Qeyd edək ki, Tarkanın konsertdən 1 milyon manat qazanacağı iddia olunur. Bu barədə hətta Türkiyə mətbuatı da xəbər dərc edib.

