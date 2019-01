Xəstəliyi səbəbilə cəmi 1 həftə işə getməyən işçi işdən azad olunub.

Metbuat.az bildirir ki, hadisə Tovuz rayonun Alaköl kənd sakini Vüqar İsmayılovun başına gəlib. O, xəstəliyi ilə bağlı iş yerinə arayış təqdim etsə də, işdən uzaqlaşdırılıb.

Daha ətraflı “Xəzər Xəbər”in sujetində:

