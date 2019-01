Tanınmış türkiyəli aktrisa Bergüzar Korel çimərlikdə fotoqrafların obyektivlərinə tuş gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, istirahətə tək yollanıb. Əri aktyor Halit Ergenç işlərinin çox olduğuna görə ona qoşula bilməyib.

Bergüzar qüsursuz görünüşü ilə yenə diqqətləri özünə çəkə bilib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.