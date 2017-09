"Macros" serialının yeni mövsümü üçün Meksikada çəkiliş üçün məkanlar araşdıran aktyor-prodüser Karlos Muoz Portal qətlə yetirilib.

Metbuat.az bildirir ki, 37 yaşlı aktyor Meksikanın ən təhlükəli bölgələrindən olan Temaskalapa qəsəbəsində avtomobilində güllənərək öldürülmüş halda aşkarlanıb.

Hadisənin şahidləri olmadığına görə, araşdırmalarda çətinlik yaranıb. Onun çəkiliş üçün həmin qəsəbəyə getdiyi söylənilir.

