Boliviya prezidenti ABŞ rəhbərliyini bəşər üçün başlıca təhlükə adlandırıb

Bakı. 20 sentyabr. REPORT.AZ/ Boliviya prezidenti Evo Morales hesab edir ki, ABŞ hakimiyyəti dünya və onun çoxqütblülüyü üçün təhlükəyə çevrilib.

"Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, o bu bəyanatla çərşənbə axşamı BMT Baş Assambleyasının ümumsiyasi müzakirələri çərçivəsində çıxış edib.

"Aydındır ki, Yer kürəsi, çoxqütblülük, sülh və azadlıq üçün əsas təhlükə ABŞ rəhbərliyidir", - deyə Morales KXDR-in nüvə proqramı ilə bağlı vəziyyəti şərh edərkən bildirib.

O məsələnin hərbi yolla həllindən imtina etməyi və problemin dinc yolla həlli variantlarını tapmağı tələb edib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.