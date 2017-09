Bakı. 21 sentyabr. REPORT.AZ/ Sentyabrın 20-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfəri başa çatıb.



