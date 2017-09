İtaliyanın məşhur dizayneri modapərəstləri BELƏ TƏƏCCÜBLƏNDİRDİ - FOTO

“Gucci” moda evi ənənəsinə sadiq qalaraq Milan Moda Həftəsini açıq elan edib.

Publika.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, dünən brendin yeni 2018 yaz-yay kolleksiyası nümayiş olunub. Markanın kreativ dizayneri Alessandro Mikele bizə gələn il " dini geyimlərə biganə qalmamağı təklif edir. Alessandro Mikele həmçinin peşəkar stilistdir və dəfiləsində bizim üçün adət edilməmiş detalların, fasonların və rəng ahənginin uyğunluğunu ustalıqla göstərib!

Mavi neonla işıqlanan podium Tibr çayını simvolizə edib. Yeni kolleksiyasında qədim bütpərəstlik və sitayiş mövzusuna müraciət edən dizayner onların artibutlarından ilham alıb. Aksessuarların çoxu həmayıllar (amulet) və buynuzlar əvəz edib. Döşəməyə qədər uzanan kapuşonlu libaslar geyinən modellər isə kahinləri xatırladıb.

Eyni zamanda kolleksiyada 70-ci illərin dəbi hiss olunub. Ehtimal ki, dizayner Şer və Elton Con üçün səhnə kostyumları hazırlayan Bob Makinin arxivlərini öyrənib. Ümumiyyətlə Elton Con kolleksiyanın baş qəhrəmanı olub: parlaq bodi, parıldayanlar kombinezonlar və strazlarla bəzədilmiş eynəklər demək olar ki, eynilə müğənninin səhnə obrazlarını yada salıb.

Üstəlik indi birdən (evdən iki sevimli çantayla çıxmaq olar. Müxtəlif dövlərin üslublarını birləşdirən dizaynerin kolleksiyası əvvəlki kimi rəngbərəngdir. Yeri gəlmişkən, Elton Conun albomunun üzü çantalardan birində əks olunub.

Aytən

