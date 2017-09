Bakı. 22 sentyabr. REPORT.AZ/ KXDR Sakit okeanda hidrogen bombasını sınaqdan keçirə bilər.

“Report” xəbər verir ki, bunu ölkənin xarici işlər naziri Li Yon Xo bəyan edib.

"Ola bilsin ki, Sakit okeanda hidrogen bombasının güclü partlayışı baş versin", - deyə "Ryonxap" agentliyi diplomatın sözlərini sitat gətirib.

O qeyd edib ki, hansı addımların atıla biləcəyi məlum deyil, çünki göstəriş ölkə lideri Kim Çen Indan gələcək.



