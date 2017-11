Bakı. 23 noyabr. REPORT.AZ/ İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubunun hücumçusu Zlatan İbrahimoviç Çempionlar Liqasında 7 müxtəlif klubun heyətində çıxış edən ilk futbolçu olub. "Report"un məlumatına görə, isveçli forvardın "qırmızı şeytanlar"ın heyətində qitənin ən nüfuzlu klub turnirində debütü qrup mərhələsinin V turunda İsveçrə "Bazel"i ilə görüşə təsadüf edib.

Qarşılaşma "Bazel"in 1:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

İbrahimoviç mövsümün ilk yarısını ciddi zədə üzündən buraxıb. Nəticədə onun Çempionlar Liqasında debütü təxirə salınıb.

Qeyd edək ki, Zlatan İbrahimoviç əvvəllər Hollandiyanın "Ayaks", İtaliyanın "Yuventus", "İnter" və "Milan", İspaniyanın "Barselona" və Fransanın PSJ klublarının heyətində bu turnirin iştirakçısı olub.



