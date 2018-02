İran çempionatında 13-cü turun oyunları keçirilir.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, ötən gün Təbrizin “Traktorsazi” klubu ilə “Sepidrood Raşt” arasında keçirilməsi nəzərdə tutulan oyun təxirə salınıb.

Buna səbəb Təbrizə güclü qar yağması olub. Matç bu gün saat 14:00-da keçiriləcək.

Qeyd edək ki, mövsümə uğursuz start verən "Traktorsazi" 12 xalla 14-cü pillədə qərarlaşıb.

