Müğəni Tarkanın xanımı Pınar Tevetoğlu stilisti ilə birgə alış-verişə çıxıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, Pınar qış üçün özünə yeni geyimlər, çanta, ayaqqabı və aksessuarlar alıb.

Qardirobunu başdan-ayağa yeniləyən Tevetoğlu ümumilikdə 150 min lirə (təxminən 75 min AZN) pul xərcləyib.

Qeyd edək ki, Tarkan xanımın daha şık geyinməsi üçün ötən ildən ona stilist tutub.

